أفضل تطبيقات وألعاب الأندرويد لعام 2019

يحتوي متجر "غوغل بلاي" على ملايين التطبيقات والألعاب، ولا يستطيع المستخدم أن يطلع عليها كلها، لهذا سوف نسرد عليك أفضل التطبيقات لأجهزة الأندرويد لسنة 2019.

في متجر غوغل يمكن العثور على مختلف أنواع الكتب والموسيقى والأفلام، بالإضافة إلى ذلك التطبيقات التعليمية والرياضية وحتى الألعاب، أولا سنعرض عليك قائمة بأفضل الألعاب لسنة 2019.

هناك العديد من أنواع الألعاب منها الاستراتيجية، ومنها الحربية، ومنها حتى التعليمية، ومن خلال هذه القائمة يمكنك العثور على بعض "الأحجار الكريمة" ربما لم تسمع عنها من قبل، ولكن ضعها في حسبانك، حيث تكون أغلبية هذه الألعاب مجانية.

أفضل ألعاب الأندرويد لعام 2019

Art Inc: يمكنك من خلالها تحقيق حلمك في أن تكون مالك لأحد المعارض والمزاد العلني.

Call of Duty: اللعبة الشهيرة الغنية عن التعريف، حيث يمكنك القتال في مباراة جماعية 5 مقابل 5، ضد الزومبي.

Angry Birds Dream Blast: لعبة رائعة وغنية عن التعريف بسبب شهرتها الواسعة، حيث يتعين عليك وبمساعدة الطيور حل العديد من الألغاز المثيرة.

Mario Kart Tour: سباق للسيارات ولكن بشخصيات لعبة ماريو، وهي قريبة للعبة كراش على "البلاي ستيشن".

Rubmle Stars Football: لعبة كرة قدم مميزة ورائعة تسمح لك بجمع فريق أحلامك الملحمي، وتوفر لك دوريات وبنظام لاعب ضد لاعب.

Tacticool: لعبة حربية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة وتتميز بمعارك سريعة الوتيرة.

Tennis Clash: لمحبي رياضة التنس، هناك نوعان منها الثنائية الأبعاد والثلاثية الأبعاد.

CHUCHEL: لعبة مغامرات كوميدية، حيث يجب عليك استعادة الكرز الثمين ومواجهة العديد من الأغلاز والتحديات.

G30: هل تحب الألغاز؟ إذا إليك هذه اللعبة التي تحتوي على مراحل عديدة من الألغاز ذات مستويات مختلفة.

Archero: أنت الشخصية الوحيدة القادرة على مقاومة موجات الشر القادمة وهزيمتها.

Assassins’s Creed Rebellion: لعبة قتالية تعود بك إلى القرون الوسطى وتسمح لك بالعب مع شخصيات أسطورية.

OVIVO: لعبة باللونين الأبيض والأسود فقط، وهي مليئة بالرسائل الخفية، حاول أن تفك طلامسها.

The Elder Scrolls: مغامرات في القرون الوسطى للنرويج، حيث يمكنك إنشاء مدينتك والاستعداد لخوض المعارك.

أفضل تطبيقات الأندرويد لعام 2019

يتم تطوير آلاف التطبيقات كل عام، منها الرياضية والعلمية وللترفيه، بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك استخدامها للتدريب في مختلف المجالات، وبشكل عام إليك أفضل التطبيقات للأندرويد لعام 2019.

Ablo: تساعدك على تكوين صداقات من جميع أنحاء العالم.

ActionDash: عبارة عن مساعد رقمي لحياتك اليومية مفيد جدا.

Appy Weather: لمعرفة حالة الطقس بشكل صحيح.

DotHabit: تمكنك من إداراة عاداتك اليومية وأهدافك والروتين اليومي.

Endel: يحتوي التطبيق على أصوات تساعدك على الهدوء.

Enlight Pixaloop: لإنشاء الصور المتحركة وفريدة من نوعها، اجعل من الصورة العادية صورة تنبض بالحياة بطريقة سحرية.

Groovepad: عبارة عن صانع للموسيقى والإيقاعات.

Morphin — GCI GIF Maker & Editor: كل ما عليك فعله هو أخذ سليفي واصبح مشهورا.

Music Zen: أصوات تساعدك على الاسترخاء والهدوء.