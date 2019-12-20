أمير كرارة يؤدي مناسك العمرة... صور

نشر الفنان المصري، أمير كرارة، مجموعة من الصور له، وهو يؤدي مناسك العمرة.

وشارك النجم المصري جمهوره عددا من الصور له، عبر خاصية الاستوري في موقع "إنستغرام"، وذلك خلال وجوده أمام الكعبة ظهر فيها بملابس الإحرام.

وظهر كرارة خلال تواجده في الحرم المكي، وعلق على الصورة قائلا: "الحمد لله".

وعلى جانب آخر، أعاد شقيقه أحمد نشر صورته وهو داخل الحرم المكي، ووجه له رسالة قال فيها :"ربنا يكرمك يا رب ويرزقك ويديلك علي قد قلبك الطيب و جدعنتك يا أمير يا أخويا يا ابن أمي وأبويا".

يشار إلى أن كرارة كان قد حضر حفل "الميدل بيست" الذي أقيم مساء أمس بالسعودية، ضمن احتفالات موسم الرياض، ويستمر الحفل إلى يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.