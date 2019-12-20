نجم منتخب البرازيل يغني بالعربية مع تامر حسني... فيديو

التقى نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، داني ألفيس، المطرب المصري، تامر حسني، خلال زيارته الحالية للعاصمة المصرية القاهرة.

وشارك ألفيس، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا يجمعه بتامر حسني، وهما يؤديان أغنية بالعربية.

وحاول داني ألفيس أن يظهر مهارته في اللغة العربية، وهو يقول "عايزين نولع الدنيا"، وهي من إحدى أغنيات تامر حسني، الذي دعمه خلال الغناء.

وزار لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيس، وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة، جوانا سانز، منطقة أهرامات مصر، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، بحسب بيان من وزارة الآثار المصرية.

وقال محيي الدين إن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر، ثم متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبو الهول، وأبدى داني ألفيس انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة وتساءل عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصه به، كما أبدى إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول.

وأشار أشرف محي الدين إلى أنه خلال الجولة، حرص لاعب الكرة الشهير وزوجته على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما.