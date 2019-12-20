دخل بسيارته إلى المطار كطائرة ودمر كل شي... فيديو

سجلت عدسات الكاميرا الحادث المروع الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، حيث دخلت سيارة بسرعة فائقة مطار "ساراسوتا برادنتون" الدولي، ما تسبب بدمار أثاث المطار.

وبحسب مدير المطار، فإن السائق، خوان مونسيفيس (40 عاماً) اقتحم سياج المطار الغربي حوالي الساعة 3 صباحا، بسرعة عالية جدا، لتدخل سيارته مبنى المطار وترتطم بسكة الأمتعة، بحسب (سي إن إن).

وحاول موظفو المطار تجنب الإصابة عند تطاير الشظايا، التي خلفت دمارا شاملا داخل المبنى، قدرت تكاليفها بحوالي 250 ألف دولار.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت السيارة تسير بسرعة كبيرة سابقا على الطريق، واستبعدت التحقيقات أن يكون السائق مخمورا، الذي دخل المشفى نتيجة إصابات خطيرة.