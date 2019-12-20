بعد إعلان منى زكي عن انضمامه للعائلة... أحمد حلمي ينشر صورته مع "شمشون"

التقط الفنان المصري، أحمد حلمي، صورة مع "شمشون الجبار"، ولكنه ليس البطل الأسطوري الشهير، وإنما هو كلب صغير انضم حديثا إلى أسرته.

وكانت الفنانة المصرية، منى زكي، زوجة أحمد حلمي، قد رحبت قبل أيام بانضمام فرد جديد إلى أسرتها، وهو كلب صغير أطلقت عليه اسم "شمشون"، وأوضحت أنها تسلمته يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بحسب إعلانها عبر خاصية "ستوريز إنستغرام".

ومن ناحيته، شارك أحمد حلمي، اليوم الجمعة، صورة جديدة جمعته بـ"شمشون"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، والتي يظهر خلالها الكلب الصغير وهو مختبئ داخل ملابس حلمي، ليعلق كاتبا: "شمشون الجبار".

يشار إلى أن أحمد حلمي شارك مؤخرا في "منتدى الشباب العالمي"، في دورته الثالثة، والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وعرض لأحمد حلمي في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى، أحدث أفلامه "خيال مآتة"، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي.

View this post on Instagram Shooting in the desert 🌵 A post shared by Ahmed ElSaka (@ahmedelsakaeg) on Dec 17, 2019 at 6:35am PST

وسيطرح لمنى زكي في دور العرض السينمائية خلال 2020، فيلم "العنكبوت"، وهو من بطولة الفنان المصري، أحمد السقا.