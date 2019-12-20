بعد إعلان منى زكي عن انضمامه للعائلة... أحمد حلمي ينشر صورته مع "شمشون"

وكانت الفنانة المصرية، منى زكي، زوجة أحمد حلمي، قد رحبت قبل أيام بانضمام فرد جديد إلى أسرتها، وهو كلب صغير أطلقت عليه اسم "شمشون"، وأوضحت أنها تسلمته يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بحسب إعلانها عبر خاصية "ستوريز إنستغرام".
ومن ناحيته، شارك أحمد حلمي، اليوم الجمعة، صورة جديدة جمعته بـ"شمشون"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، والتي يظهر خلالها الكلب الصغير وهو مختبئ داخل ملابس حلمي، ليعلق كاتبا: "شمشون الجبار".
يشار إلى أن أحمد حلمي شارك مؤخرا في "منتدى الشباب العالمي"، في دورته الثالثة، والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وعرض لأحمد حلمي في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى، أحدث أفلامه "خيال مآتة"، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي.
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وسيطرح لمنى زكي في دور العرض السينمائية خلال 2020، فيلم "العنكبوت"، وهو من بطولة الفنان المصري، أحمد السقا.
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