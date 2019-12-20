حوالي 100 مليون دولار... إيرادات أول يوم عرض الجزء الجديد من أفلام حرب النجوم

جمع الجزء الجديد من فيلم "حرب النجوم" 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا في أولى ليالي عرضه يوم الخميس وذلك وفقا لتقديرات الشركة الموزعة والت ديزني.

وقالت ديزني إن "الرقم يجعل الفيلم خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في أول أيام عرضه على الإطلاق".

وأضافت أن "الفيلم الجديد جمع أكثر من 59 مليون دولار في الأسواق الدولية".

جاءت إيرادات اليوم الأول في الولايات المتحدة وكندا أقل من الجزأين السابقين (ذا فورس أويكنز) الذي جمع 57 مليون دولار في أول ليلة بدور العرض عام 2015 و(ذا لاست جيداي) الذي سجل 45 مليونا في 2017. بحسب "رويترز".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك.

وفيلم "حرب النجوم: ذا رايز أوف سكاي ووكر" هو التاسع والأخير في القصة التي بدأت عام 1977، عندما قدم المخرج جورج لوكاس بطلا من الفضاء يدعى لوك سكاي ووكر إلى جانب مجموعة مثيرة من الروبوتات والمخلوقات العجيبة.

وبينما أثار الفيلم انقسامات بين النقاد، قالت ديزني إن المشاهدين أعجبوا به. وتابعت الشركة أن استطلاعا أجراه موقع إخباري أظهر أن 86 في المئة من مشتري التذاكر عبروا عن إعجابهم بالفيلم.

وعادة ما تختلف آراء المعجبين عن آراء النقاد في الكثير من الأفلام.