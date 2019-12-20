هيفاء وهبي تتمنى الغناء في هذا البلد العربي

أعربت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن رغبتها بالغناء في الأردن، خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت أن دورها في أحدث أفلامها السينمائية "أشباح أوروبا" سيبعدها عن نمط "السيدة الجميلة".

وعند كشفها عن خطتها في حفلات رأس السنة، أعلنت هيفاء وهبي أنها ستحيي حفلين في مصر، إلى جانب حفل ثالث لصالح شركة مصرية خاصة، ثم بعدها بشهر ستحيي حفلا رابعا في مدينة كانكون بالمكسيك، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وتابعت قائلة: "ورغم ذلك، أتمنى إحياء حفل بالأردن، التي لم أحيي فيها حفلات منذ فترة طويلة".

وعن موقفها من إحياء حفلات غنائية في بلدها لبنان، في ظل الاحتجاجات القائمة هناك، أكدت هيفاء وهبي أنه "للأسف يعاني حاليا من سوق مضطرب والوقت غير ملائم لإحياء الحفلات هناك، خاصة أن السياحة تأثرت كثيرا".

وأكدت هيفاء وهبي أن سبب غيابها عن شاشة السينما، منذ طرح آخر أفلامها "حلاوة روح" في عام 2017، كان بحثها عن أدوار تضيف إلى رصيدها كممثلة، وليس حصرها في نمط "السيدة الجميلة"، مشيرة إلى أن هذا ما وجدته في أحدث أفلامها "أشباح أوروبا".

وقالت موضحة: "في فيلم "أشباح أوروبا"، أظهر بدور بنت ليست ناعمة، فهذا الدور يستطيع أي رجل تجسيده، فأنا لا أرغب في أن يتم حصري في دور السيدة الجميلة فقط، لذلك حاولت الابتعاد عن هذه الصورة النمطية في آخر مسلسلين قدمتهما على الشاشة".

ومن المقرر طرح فيلم "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية يوم 8 يناير/ كانون الثاني، وتدور أحداثه في إطار حركة، ويشارك في بطولته أروى جودة، ومصطفى خاطر، وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف أمين جمال، ومن إخراج محمد حماقي.