أنغام تجري جراحة "سرية" قبل سفرها إلى الرياض

دخلت المطربة المصرية، أنغام، أحد المستشفيات في سرية، قبل سفرها إلى العاصمة السعودية الرياض.

كشفت مديرة أعمال أنغام أن الأخيرة خضعت لجراحة، أمس الخميس، داخل في أحد المستشفيات، لإزالة حصوة في الكلى، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقالت إن أنغام ستباشر عملها بشكل طبيعي من الغد، إذ من المقرر أن تسافر صباح السبت، إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وكانت أنغام قد أحيت حفلا غنائيا في السعودية، 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، ضمن "موسم الرياض".

وأصبحت أنغام، أكثر الفنانات العربيات غناء في المملكة العربية السعودية.‏

وتعليقا منها على منحها ذلك الوصف، وصفت أنغام نفسها بـ"المحظوظة"، وذلك خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".

وأضافت: "هذا شيء يشرفني ويسعدني، لأنني أصلا ابنة الأغنية السعودية وابنة الأغنية الخليجية بشكل عام، ‏وأنا من محبي الأغنية الخليجية والفن الخليجي، وتربيت على الأغنية السعودية".

وكان من المفترض أن ينتهي موسم الرياض في 15 ديسمبر الجاري، إلا أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي قرر تمديد عمله حتى أواخر يناير/ كانون الثاني المقبل.