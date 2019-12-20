دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

أوضح الفنان السوري، دريد لحام، حقيقة تصريحاته، التي أدلى بها مؤخرا بشأن المحجبات في سوريا، والتي أثارت موجة من الانتقادات ضده.

وأكد "لحام"، أن "الحديث كان عن النقاب في الجامعات تحديدا، ولم أتطرق إلى مسألة الحجاب التي اعتبرها حرية شخصية"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأوضح أن السؤال الذي وجهته إذاعة "ميلودي" له كان: "هل أنت مع منع النقاب في الجامعات".

وكان الفنان السوري، حل ضيفا على راديو "ميلودي FM"، ووجه له مقدم البرنامج سؤالا حول منع النقاب في الجامعات السورية، فرد قائلا: "أنا لست مع النقاب في الجامعات، لأنه قد تحدث عملية تزوير، وقد يدخل ذكر بدل فتاة إلى الجامعة، لأن ملامح الوجه غير ظاهرة، ومن هذه الناحية أنا مع منع النقاب في الجامعات تحديدا".

وجاءت تصريحات دريد لحام للمحطة الإذاعية، في أعقاب قرار جامعة دمشق، بمنع ارتداء قائمة من الأزياء، منها النقاب.

وأصدرت رئاسة جامعة دمشق تعميما وصل، الاثنين 9 ديسمبر/ كانون الأول، للكليات التابعة لها أوعزت فيه لعناصر الحراسة بمنع دخول أي طالب يرتدي لباسا لا يليق بطلاب جامعة دمشق إلى الحرم الجامعي.