"هيا نتحدث"... مطعم يقدم خصما على الفاتورة في هذه الحالة

قدم مطعم إيطالي عرضا مغريا لزبائنه بتقديم خصم على الفاتورة يصل لـ5 في المئة في حال قاموا بتنفيذ شرط يفرضه المطعم.

المطعم الإيطالي الحائز على جائزة أفضل مطعم بمدينة ليفربول الإنجليزية في يونيو/حزيران الماضي، قرر منح زبائنه حسما على الفاتورة بشرط واحد.

فقد اشترط المطعم الراغبين في الحصول على الخصم بتسليم هواتفهم الذكية في بداية تناول طعامهم.

حيث يسعى المطعم لتطبيق برنامج يعرف باسم "هيا نتحدث"، من أجل تشجيع الزبائن على قضاء وقت ممتع وقيّم مع أحبائهم دون وجود مصادر تشتت انتباههم.

Italian restaurant offers customers money off the bill if they hand their phones to a waiter to encourage diners to spend 'quality time' with loved ones

via https://t.co/h65ZFoHTl0 https://t.co/1D8p6JlLl7 — Susan (@ScoobyySue) December 19, 2019

ليقوم الزوار بتسليم هواتفهم للنادل الذي يضع الهواتف في صندوق ويتم إغلاقه بمفتاح، ليتم تسليم الزبائن هواتفهم عند المغادرة، بحسب مانقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

سارع العديد من الزبائن، الذين يترددون على المطعم بانتظام، إلى الإشادة بمبادرة المطعم، ووصفها أحدهم بأنها "فكرة رائعة".