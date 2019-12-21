خلال جنازة ابنه... النحل يقتل مسنا

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، راؤول دينز صاحب الـ80 عاما قد لقى مصرعه بعد أن هاجم سرب من النحل مشيعى جنازة ابنه فى البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن دينز نقل للمستشفى وهو يعانى من حساسية حادة بعد تعرضه للدغات النحل فى ولاية رورايما شمالى البرازيل أمس الخميس.

Father, 80, is killed by bee sting while attending his only child’s funeral in Brazil https://t.co/4VSaET2qNV — Daily Mail Online (@MailOnline) December 20, 2019

وعانى عشرة من المشيعين من اللدغات لدى تواجدهم فى مقابر الدفن هناك، حيث تأجلت جنازة الابن، بينما تعتزم العائلة دفن الأب وابنه جنبا إلى جنب.

ولا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات الحادث، بينما أكد مسئول محلي أن كل شيء يشير إلى وفاة دينز بسبب لدغات النحل.