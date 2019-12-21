نفاد ملابس طفل فنانة مشهورة بعد أسبوع من نشر صورة له... صور

أفادت صفحات متخصصة بنشر أخبار النجوم الأتراك، بنفاد الملابس، التي كان يرتديها ابن الفنانة التركية، فهرية أفجان، في الصورة التي نشرتها.

كما تصدر ابن الفنانة عناوين الصحف، فيما خصصت مذيعات في البرامج الفنية التركية أوقاتا للحديث عن وسامة الطفل.

كاران أوزجيفيت أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورته أمس و تصدر عنواين الصحف اليوم

أبرزها

-الصورة الأولى حققت 2 مليون إعجاب

-يشبه أباه

-الطفل الوسيم

-محقون بإخفائه#BurakÖzçivit #FahriyeEvcenÖzçivit #KaranÖzçivit pic.twitter.com/hFwrtbryy4 — ꜰᴀʜʀɪʏᴇ & ʙᴜʀᴀᴋ Özçινιт (@FahriyeBurak_ar) December 15, 2019

وظهر الابن "كاران" البالغ من العمر 8 أشهر وهو يرتدي بدلة رجل فضاء من علامة "H&M" والتي يبلغ سعرها 145دولار.

نشرت الفنانة التركية فهرية أفجان صور لطفلها الأول "كاران"، قبل أسبوع من الآن، وحققت آلاف الإعجابات لحظة نشرها.

بعد رفض عروض عدةسواء من دبي وغيرها وصلت الى مليون دولار من اجل صورة في مجلة.قامت فهريةبنشر صورةكاران للمرة الاولى كمفاجأة على الانستقرام.

الصور الثلاثة التي قام بألتقاطها بوراك حققت اكثر من مليوني إعجاب في اقل من ٣ساعات.

- Uçankuş#FahriyeEvcen #BurakÖzçivit #KaranÖzçivit pic.twitter.com/AxVOCeBqig — ꜰᴀʜʀɪʏᴇ & ʙᴜʀᴀᴋ Özçινιт (@FahriyeBurak_ar) December 15, 2019

هذا ورفضت الفنانة عروضا وصلت إلى مليون دولار من أجل نشر صورة طفلها" كارن" في مجلة.