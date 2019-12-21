نفاد ملابس طفل فنانة مشهورة بعد أسبوع من نشر صورة له... صور

كما تصدر ابن الفنانة عناوين الصحف، فيما خصصت مذيعات في البرامج الفنية التركية أوقاتا للحديث عن وسامة الطفل.
كاران أوزجيفيت أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورته أمس و تصدر عنواين الصحف اليوم— ꜰᴀʜʀɪʏᴇ & ʙᴜʀᴀᴋ Özçινιт (@FahriyeBurak_ar) December 15, 2019
أبرزها
-الصورة الأولى حققت 2 مليون إعجاب
-يشبه أباه
-الطفل الوسيم
-محقون بإخفائه#BurakÖzçivit #FahriyeEvcenÖzçivit #KaranÖzçivit pic.twitter.com/hFwrtbryy4
وظهر الابن "كاران" البالغ من العمر 8 أشهر وهو يرتدي بدلة رجل فضاء من علامة "H&M" والتي يبلغ سعرها 145دولار.
نشرت الفنانة التركية فهرية أفجان صور لطفلها الأول "كاران"، قبل أسبوع من الآن، وحققت آلاف الإعجابات لحظة نشرها.
بعد رفض عروض عدةسواء من دبي وغيرها وصلت الى مليون دولار من اجل صورة في مجلة.قامت فهريةبنشر صورةكاران للمرة الاولى كمفاجأة على الانستقرام.— ꜰᴀʜʀɪʏᴇ & ʙᴜʀᴀᴋ Özçινιт (@FahriyeBurak_ar) December 15, 2019
الصور الثلاثة التي قام بألتقاطها بوراك حققت اكثر من مليوني إعجاب في اقل من ٣ساعات.
- Uçankuş#FahriyeEvcen #BurakÖzçivit #KaranÖzçivit pic.twitter.com/AxVOCeBqig
هذا ورفضت الفنانة عروضا وصلت إلى مليون دولار من أجل نشر صورة طفلها" كارن" في مجلة.
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