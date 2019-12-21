مكة... ضبط مستشفى سري للإجهاض

تمكنت السلطات السعودية في مكة من ضبط أفراد يحملون جنسية آسيوية يديرون منزلا حولوه لمستشفى لإجهاض النساء.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، رصد رجال البحث والتحري بدوريات الأمن نشاطا ملحوظا حول أحد المنازل بحي الزهور يتردد عليه أشخاص من جنسيات عديدة.

وتولى رجال البحث مراقبة المكان واتضح من خلال فرق الرصد أن المبنى عبارة عن مستشفى يديره عمالة من جنسية آسيوية لاستقبال المرضى ونقل الدم وإجهاض النساء وتوليدهن.

وصدرت توجيهات بمداهمة الموقع وضبط المخالفين، وبالدخول إلى المبنى عثر بداخله على نساء في غرف الإجهاض.

وتم ضبط الأشخاص الذين يعملون في الموقع وتسليمهم لشرطة الكعكية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها رجال أمن مكة في ضبط منزل يستقبل النساء للإجهاض والتوليد في أقل من شهر.