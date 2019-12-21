دراسة: التلفاز يجعل الرجال أكثر انجذابا لهؤلاء النساء

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قام باحثون بدراسة 299 رجلا و150 امرأة يعيشون في سبع قرى في منطقة حوض بحيرة بيرل النائية في نيكاراغوا.

وأشارت النتائج إلى أن الذين لا يصلون للتلفزيون، يفضلون النساء ذوات الجسم الممتلئ، بينما يفضل الذين يشاهدون التلفزيون بانتظام النساء النحيفات.

وأوضح الباحثون أن نتيحة الدراسة، تؤكد على أن التلفزيون يرسم التصورات حول الجسم المثالي.

وأضاف الفريق أن تقديم الجسم النحيف على أنه المثالي في الوسائط المتعددة، يمكن أن يؤدي إلى شعور بعض النساء بالاستياء من أجسامهن، كما يمكن أن يلعب دورا في تطوير اضطرابات الأكل والاكتئاب.

وطالبت البرفيسورة ليندا بوثريد، من قسم علم النفس بجامعة دورهام، بتحمل مسؤولو التلفزيون والإعلانات مسؤولياتهم الأخلاقية والاستعانة بممثلين وعارضين من جميع الأشكال والأحجام.