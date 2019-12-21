ثعبان ضخم يجر طفلا بعيدا عن منزله... وتدخل الوالد ينقذ الموقف... فيديو

تعرض طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام لهجوم ثعبان يبلغ طوله 4 أمتار ونصف، حاول أن يجره بعيدا في فناء منزله الخلفي.

وتم نقل الطفل كليفورد ثومبسون إلى المستشفى متأثرا بجروح بالغة، بعد تعرضه للهجوم في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند.

وقال والد الطفل: "انتقلنا للتو إلى هذا المنزل، وكنت أقيم حفلا للعائلة بهذه المناسبة، قبل أن يتعرض ابني للهجوم. كان كليفورد برفقة نحو 6 أطفال بجانب المسبح، كنت أراقبهم".

A North Queensland dad has told 7NEWS of how he rescued his son from the jaws of a giant python. “Punched it straight in the head, at that stage it let go… as soon as I let go it curled back up and bit him again” – Evan Thompson. https://t.co/VOG2e3nSNs #7NEWS pic.twitter.com/MCzgrK4Sg6 — 7NEWS Toowoomba (@7NewsToowoomba) December 20, 2019

وتابع "فجأة سمعت صراخا، وحين التفت فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره بعيدا عن المنزل"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيوزوييك".

ويؤكد الوالد ثومبسون أن ابنه كاد أن يلقى حتفه، لولا تدخله في الوقت المناسب، حيث قال إنه وجه للثعبان ضربة بمطرقة على مستوى الرأس، الأمر الذي جعله يترك ساق الطفل.

وأوضح الأب أن الثعبان كان شرسا وعدوانيا جدا، مضيفا "تعاملت مع الثعابين من ذي قبل، لكن لم يسبق لي أن رأيت واحدا مثل هذا".

يذكر أن حالة الطفل باتت مستقرة، بعد أن خضع لجراحة بسيطة.