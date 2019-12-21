بعد خروجها من المستشفى... حقيقة إصابة أنغام بهذا المرض

تداولت تقارير صحفية، دخول المطربة المصرية أنغام إلى المستشفى، إثر إصابتها بمرض في الدم.

ونفت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، ما تم تداوله بشأن إصابتها بمرض في الدم، قائلة: إنها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وأوضحت مديرة أعمال أنغام، اليوم السبت، إن "أنغام تعاني فقط من حصوة على الكلى، وأنها قامت بتركيب دعامة من أجل المقدرة على إحياء حفلاتها الغنائية بشكل طبيعي".

وأكدت راندا رياض، أن الحالة الصحية لأنغام مستقرة، وأنها في منزلها حاليا، وستحيي الحفلات الغنائية الخاصة بها بشكل طبيعي وفي مواعيدها المحددة، وأنها ستزيل الحصوة فور انتهائها من حفلاتها الغنائية التي ستحييها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تسافر أنغام، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لإجراء بروفات حفلها، الذي يحمل عنوان "بعض من ذكريات تركي"، ومن المقرر إقامته في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة أسما لمنور.

كما تحيي أنغام حفلا في 27 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، تحت عنوان "ليلة ياسر بوعلي"، ويضم الحفل مجموعة من النجوم، هم الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.

وكانت مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، كشفت أمس الجمعة، أن الفنانة خضعت لجراحة الخميس، داخل في أحد المستشفيات، لإزالة حصوة في الكلى، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.