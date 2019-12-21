تعرف على الروائيين الأعلى أجرا في العالم

ووفقا للمجلة قدر الخبراء دخل الكاتبة البريطانية بـ92 مليون دولار بفضل شخصية هاري بوتر التي اخترعتها وحولتها إلى بطل لسلسلة من الروايات والأفلام التي حققت شهرة واسعة على مستوى العالم.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas رواية هاري بوتر

واحتل المركز الثاني الروائي الأمريكي الشهير جيمس باترسون الذي يحصل على 70 مليون خلال عام 2019 الأمر الذي يجعله أغنى كاتب في الولايات المتحدة حيث حققت رواية "الرئيس مفقود" بالتعاون مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون، نجاحاً كبيراً خلال عام 2018.

© AP Photo / Bebeto Matthews رواية الرئيس المفقود

أما المركز الثالث فكان من نصيب السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما، فقد لاحقت مذكراتها التي تحدثت خلالها عن التمييز العنصري، وكيف قيل لها في بداياتها الجامعية إنها لا تتطابق ومواصفات طلاب جامعة برنستون نجاحا باهرا منذ حيث بيعت أكثر من 725 ألف نسخة، بعد طرحها أول يوم، ما جعلها أكثر الكتب مبيعاً في يوم واحد، خلال عام 2018.

© flickr.com / SoQ كتاب مذكرات ميشيل أوباما

وجاء في المركز الرابع والخامس الروائيان الأمريكيان جيف كيني وستيفن كينغ، بدخل قدره 20 مليون دولار و17 مليون دولار.

وتراجع كينغ من المركز الثالث إلى المركز الخامس مقارنة بتصنيف العام الماضي، حيث انخفض دخله بمقدار 10 ملايين دولار.