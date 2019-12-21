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19:03 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب

    ماذا قالت شيرين في أول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في السعودية؟

    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
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    في أول ظهور لها، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في المملكة العربية السعودية، أحيت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، أمس الجمعة، حفلا غنائيا، على مسرح "مركز المنارة" في العاصمة المصرية القاهرة.

    وقدمت شيرين في الحفل باقة من أشهر وأجمل أغانيها، من بينها "أنا كتير"، و"آه يا ليل" و"أنا مش مبيناله".

    وردت المطربة على الجمهور الذي استقبلها بترديد "بنحبك يا شيرين": "صدقوني النجاح داخل بلدي وأمام أولاد بلدي حاجة تانية خالص، يا رب أكون عند حسن ظنكم يا رب".

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    ورقصت شيرين عبد الوهاب في الحفل على أنغام أغنية "آه يا ليل"، وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق والهتاف، وكذلك "أنا مش مبيناله"، كما أنها أدت أغنية "أمل حياتي" للمطربة الراحلة أم كلثوم، و"حكايتي مع الزمان" للمطربة الراحلة وردة.

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    ويأتي حفل شيرين عبد الوهاب بعد شهر من تصريحاتها الصادمة التي أدلت بها خلال حفل أحيته في السعودية، ضمن "موسم الرياض".

    وقالت أمام جمهورها في السعودية: "المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاغ عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس..".

    وجاءت تصريحات شيرين عبد الوهاب، تعقيبا على الهجوم عليها، بسبب تصريحات سابقة لها، في حفل أحيته بالمملكة، والتي قالت فيه: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء..".

    وفور إدلاء شيرين عبد الوهاب بتصريحاتها، دشن بعض المغردين في المملكة هاشتاغ بعنوان "اخرسي يا شيرين"، تعبيرا منهم على استيائهم من كلامها.

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