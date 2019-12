ماذا قالت شيرين في أول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في السعودية؟

View this post on Instagram

‎#اكسبلور #متابعين #متفاعل لدينا شيرين جميلة وساحرة#تفاعلكم #فولو #اغاني #المغرب #مصر #السعودية #طرب_انستا #بنات #شيرين_عبدالوهاب | #شيرين |#احساس_شيرين #اغاني #طرب #بنات #تصميمي #فولومي #مصر #شيرين #شيرين_عبدالوهاب ‎#شيرين #شيرين_عبدالوهاب #مصر #المغرب #الجزائر #تونس #ليبيا #لبنان #سوريا #فلسطين #الاردن #السعودية #الامارات #العراق #الكويت #البحرين