إليسا تحيي حفلا خاصا في قطر... صور وفيديو

أحيت المطربة اللبنانية، إليسا، حفلا غنائيا، أمس الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، لصالح إحدى الشركات الخاصة.

وأعادت إليسا عبر حسابها نشر تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي تتضمن صورة للفستان الذهبي اللون الذي ارتدته من الحفل الخاص.

In love woth tonight’s appearance for the one and @Elissakh in @M_Lhuillier gold sequin cape & dress for a private concert in Qatar

Glammed by @hajjarjosiane #Elissa #ElissaFashion pic.twitter.com/HC6q2HBDDW — Elissa Fashion (@Elissa_fashion1) December 21, 2019

وكان من بين الحاضرين للحفل، الإعلامية الأردنية، علا الفارس، التي تعاقدت قبل أشهر مع شبكة "بي إن" الفضائية، بعد مغادرتها مؤسسة "إم بي سي" السعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المقاطع المصورة لإليسا من حفلها الخاص في قطر.

ملكة الاحساس اليسا اليوم بحفلتها بقطر ❤️كثير انبسط لما عرفت انو الحفلة بقطر و إليسا جمالها وإحساسها وعفويتها تخليك تشعر بالسعادة والفرح حرفيا تمنيت اكون موجود بالحفلة ❤️❤️❤️💋@elissakh #اليسا_في_قطر pic.twitter.com/aODodpygjW — Elissa.RKA✨💖 (@ElissaRayan) December 21, 2019

​يشار إلى أن إليسا أحيت مؤخرا حفلا الأسبوع الماضي، في العاصمة المصرية، وتحديدا بداخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتلقت إليسا خلال الحفل تكريما من إدارة الجامعة، وقالت تعقيبا على ذلك،: "جمهور مصر كله بحبه، أشكركم كتير، وإن شاء الله أشوفكم قريبا".

كما قالت إليسا إنها سعيدة بتواجدها وسط جمهورها المصري في أي مكان، "بسبب "الكيمياء" التي تجمعني بالشعب المصري، مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثاني واللهجة ساعدتني في هذا كثيرا".