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22:08 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    المطربة اللبنانية إليسا

    إليسا تحيي حفلا خاصا في قطر... صور وفيديو

    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
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    أحيت المطربة اللبنانية، إليسا، حفلا غنائيا، أمس الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، لصالح إحدى الشركات الخاصة.

    وأعادت إليسا عبر حسابها نشر تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي تتضمن صورة للفستان الذهبي اللون الذي ارتدته من الحفل الخاص.

    وكان من بين الحاضرين للحفل، الإعلامية الأردنية، علا الفارس، التي تعاقدت قبل أشهر مع شبكة "بي إن" الفضائية، بعد مغادرتها مؤسسة "إم بي سي" السعودية.

    وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المقاطع المصورة لإليسا من حفلها الخاص في قطر.

    ​يشار إلى أن إليسا أحيت مؤخرا حفلا الأسبوع الماضي، في العاصمة المصرية، وتحديدا بداخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

    وتلقت إليسا خلال الحفل تكريما من إدارة الجامعة، وقالت تعقيبا على ذلك،: "جمهور مصر كله بحبه، أشكركم كتير، وإن شاء الله أشوفكم قريبا".

    كما قالت إليسا إنها سعيدة بتواجدها وسط جمهورها المصري في أي مكان، "بسبب "الكيمياء" التي تجمعني بالشعب المصري، مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثاني واللهجة ساعدتني في هذا كثيرا".

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