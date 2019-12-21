عمرو دياب يختتم مهرجان "ميدل بيست" في الرياض بحضور دينا الشربيني... صور وفيديو

بدأ منذ قليل حفل المطرب المصري، عمرو دياب، وذلك في الليلة الختامية لمهرجان "ميدل بيست" الموسيقي، المقام ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات من حفل عمرو دياب، الذي بيعت تذاكره بالكامل.

ويقدم عمرو دياب في الحفل مجموعة من أشهر أغنياته بتوزيعات موسيقية جديدة.

وكان تركي آل الشيخ، شارك اليوم السبت، صورا لاستقبال فنانين مصريين مشاركين في مهرجان "ميدل بيست"، وفي مقدمتهم عمرو دياب ودينا الشربيني ومحمد هنيدي وعمرو يوسف وهشام ماجد وشيكو وأكرم حسني.

وأقيمت فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام، اعتبارا من 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويستضيف "ميدل بيست" أهم 100 منسق أغاني (دي چي) عالمي، و5 مسارح تستوعب أكثر من 200 ألف مشاهد، فضلا عن الكافيهات والمطاعم وأماكن الترفيه لراحة الجمهور.