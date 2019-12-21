رسالة إلى السيسي وظهور لافت للطفى لبيب في حفل جوائز "دير جيست".. صور وفيديو

وفي الدراما التلفزيونية، كان مسلسل "ولد الغلابة" حاضرا بقوة في الحفل، إذ فاز بجائزة "أفضل مسلسل تلفزيوني" لعام 2019، و"أفضل ممثل تلفزيوني" للممثل المصري أحمد السقا، الذي أهدى جائزته إلى صديقه، الفنان المصري، كريم عبد العزيز، و"أفضل مخرج تلفزيوني" لمحمد سامي، الذي أهدى الجائزة إلى زوجته، الممثلة مي عمر، التي نالت جائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في العمل.
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ألف ألف مبروك لصاحبى و أخويا الجدع .. أحمد السقا .. عشرة السنين❤️❤️❤️
وحازت الممثلة المصرية، حنان مطاوع، على جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية، وأفضل سيناريو لمريم ناعوم عن مسلسل "زي الشمس"، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة كوميدية للفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، عن دورها في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذي حاز على جائزة "أفضل مسلسل كوميدي" لعام 2019.
أما جائزة أفضل ممثل كوميدي تلفزيوني، فكانت من نصيب الممثل المصري، بيومي فؤاد، وأهدى جائزته للفنان المصري، لطفي لبيب.
وتلقى لطفي لبيب تكريما في حفل مجلة "دير جيست" عن مشواره الفني الطويل، والذي حرص على التواجد رغم حالته الصحية الحرجة، وأكد أن الجائزة ستعطيه دفعة للمستقبل.
كما نالت الممثلة المصرية، حلا شيحة، جائزة عن دورها في مسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان، والذي يشهد على عودتها للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال الفني.
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Dear gest Magazine THank you for the great Award and million thanks to the audiance for their vote hope that 2020 bring with it all the Success بهدي الجايزة لكل جمهوري و كل المتابعين علي صفحتي و كل حبايبي و سعيدة بالجايزة 🙏 Styling @yomnamoustafa♥️🙏 jewelery @botrosjewellery Dress @saraonsiofficial ♥️♥️ Makeup @makeup_ahmedshawky 💞 Hair @rabiemrad Styling @youmnamoustafa ♥️🙏
وفي المجال الإذاعي، حاز أسامة منير بجائزة "أفضل إذاعي"، بينما فازت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بجائزة "أفضل إعلامية" عن برنامج "صاحبة السعادة"، وعن نفس الجائزة، فاز عمرو أديب كـ"أفضل إعلامي"، وأفضل مقدمة برامج شيماء حافظ، وأفضل برنامج كوميدي لشيماء سيف، وأفضل برنامج "كلام ستات" وتسملتها مقدماته الأربعة، شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي، و"أفضل برنامج راديو" لـ "ذا مورننغ شو" عبر أثير إذاعة "نايل إف إم"، وجائزة "أفضل إذاعة" لـ"نجوم إف إم".
وفي مجال السينما، حازت الممثلة أسماء أبو اليزيد على جائزة "أفضل ممثلة شابة" عن فيلم "الممر"، و"أفضل ممثل شاب" لأحمد داوود، و"أفضل ممثلة كوميدية" لغادة عادل عادل، و"أفضل ممثل كوميدي سينمائي" لأحمد حلمي عن فيلم "خيال مآتة"، و"أفضل ممثلة سينمائية" لهند صبري، و"أفضل ممثل سينمائي" كريم عبد العزيز عن فيلم "الفيل الأزرق ٢"، كما تم تكريمه عن "نادي الرجال السري، وأهدى الجائزة لروح المخرج المصري الراحل إبراهيم سيف.
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اجمل الجوائز هي التي تأتينا من جمهورنا و النجاح الشخصي جميل والاجمل ان يكون نجاحا جماعيا مع أصدقائي كريم عبد العزيز واحمد بدوي وجوائز الجمهور لفيلمنا الفيل الأزرق 2 كريم أفضل ممثل وانا أفضل ممثلة والفيل الازرق 2 أفضل فيلم لعام 2019 مبروك لنا جميعا و شكرا لكم. #dearguest #awards @blueelephantmovie @synergyfilmsegy @karimabdelazizofficial Photo by: Sherif Abdelrabbo MUA: @sohakhoury Hair: @ahmed__mounir #hendsabry #hendsabri #actress #dearguestmagazine #الفيل_الأزرق2 #افضل_ممثلة #افضل_فيلم #هند_صبري
كما نال الممثل المصري، محمد فراج، جائزة عن دوره في فيلم "الممر"، والذي وجه رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش حفل "دير جيست"، هي: "ربنا يعينك ومعاك دائما.. ومصر ناجحة وبخير".
وحضر حفل مجلة "دير جيست"، الذي أقيم في أحد فنادق التجمع الخامس، في العاصمة المصرية القاهرة، عدد كبير من النجوم من بينهم بيومي فؤاد، إياد نصار، دنيا سمير غانم، مي عمر، محمد سامي، حلا شيحة، حازم إمام.
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