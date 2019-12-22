تصادم سفينتي ركاب في عرض البحر... فيديو

سجل شهود عيان مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام سفينتا ركاب بحريتان في ميناء جزيرة كوزوميل، الواقعة في البحر الكاريبي.

وقالت الشركة المالكة للسفينتين أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، وأن الحادت لم يؤثر على عمل محركات السفن، وسيواصلون عملهم قريبا بعد الإصلاحات.

وبحسب بعض الركاب الذين كانوا على متن السفينتين فإن الحادث وقع "في ظروف بحرية قاسية"، لأن الأمواج كانت أقوى من المعتاد.