أحلام تتقدم بطلب لتركي آل الشيخ في ختام "ذا فويس"

تقدمت الفنانة الإماراتية، أحلام، بطلب من رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وذلك في ختام الموسم الخامس لبرنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس".

ودعت أحلام "آل الشيخ" في الحلقة الأخيرة من البرنامج، التي عرضت أمس السبت، إلى دعم متسابقتها، المطربة المصرية، إيمان عبد الغني، من خلال غنائها في "موسم الرياض"، بحسب بوابة "الأهرام".

وقالت أحلام في الحلقة: "إيمان عبدالغني صوت رائع، مكانها تغني في أوبرا دبي ودار الأوبرا السلطانية في عمان وأوبرا الكويت والسعودية، وأطالب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بأن تكون إيمان في حساباته ضمن النجوم الذي يغنون في السعودية لأنها تستحق".

كما وصفت أحلام، خلال الحلقة الختامية من برنامج المواهب "ذا فويس" بـ"السلطانة" و"الجوكر"، وذلك بعد أداء متميز لأغنية "أنا قلبي دليلي" للفنانة المصرية ليلى مراد.

​وفاز المتسابق التونسي، مهدي عياشي، بلقب "أحلى صوت في العالم العربي" ضمن برنامج (ذا فويس - أحلى صوت) لاكتشاف المواهب الذي تقدمه شبكة تليفزيون "إم بي سي" التلفزيونية السعودية.

وتمكن البرنامج من إحداث جدار صوت فني في بيروت يكسر غضبا ونيران احتجاجات تلف العاصمة اللبنانية، واختار الجمهور عياشي ضمن ثلاثة متسابقين آخرين تنافسوا على الوصول إلى المرحلة النهائية في الموسم الخامس من البرنامج.

وانتزع عياشي المرتبة الأولى في البرنامج الفني، الذي يحظى بنسبة متابعة عربية عالية.

وبجانب اللقب تشمل جائزة عياشي إنتاج ألبوم غنائي من شركة "بلاتينيوم ريكوردز" السعودية.

وعياشي كان أحد أعضاء فريق الفنان اللبناني راغب علامة الذي أعرب عن سعادته لكونه أهدى العالم العربي فرحا من قلب مدينة تعيش حزنا وعزلة.

وقال علامة لرويترز "نجاح عياشي يشكل لنا أملا للمستقبل. فنحن شعب يغني على آلامه، ومستعد دائما لأن يبلغ القمة".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين حامي 1975 و1990 حيث خرجت مظاهرات منذ أكثر من شهرين ضد النخبة الحاكمة.