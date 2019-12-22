بعد أبواق "الحوت الأزرق" المخيفة... احتمالات وراء تلك الأصوات

فوجئ عدد كبير من سكان المناطق الساحلية في البحر المتوسط بالأصوات المخيفة غير معلومة المصدر، التي أرجعها البعض إلى أنها أصوات "الحوت الأزرق".

ولكن لم يعلم أحد السبب وراء ظهور تلك الأصوات المفزعة، وهو ما جعل موقع "سبق" السعودي يطرح احتمالاات وراء تلك الأصوات.

وقال موقع سبق إن "جميع الحيتان الزرقاء تصدر أصواتا يتراوح ترددها ما بين 10 إلى 40 هرتز، وأدنى صوت يمكن للإنسان أن يسمعه يبلغ 20 هرتز، كما أن أصواتها لا تتراوح ما بين 10 إلى 20 ثانية فقط".

وتابعت "لأكن في سواحل سريلانكا، سجلت 4 نوتات موسيقية للحيتان الزرقاء، والتي يصل مدة الواحدة منها نحو دقيقتين تقريبا، والتي يعتقد الباحثون أنها ترجع إلى مجموعة فريدة عند سلالة الحيتان القزمية فقط".

وطرح "سبق" 6 احتمالات وراء إصدار الحيتان الزرقاء، تلك الأصوات غير المعروفة.

#كيف_البرد_معكم

صوت غريب يسمع لليوم الثاني في ليبيا ويثير الجدل هل هو صوت الحوت الأزرق ام لا!.؟ pic.twitter.com/vMUjYjk0OS — Ali2086 (@Ali20o0o86) December 20, 2019

​وأشارت إلى أن تلك الاحتمالات الستة، تأتي على النحو التالي:

- المحافظة على المسافة بين الأفراد.

- التمييز بين الأنواع المختلفة وبين الأفراد.

- نقل المعلومات السياقية مثل التغذية أو التنبيه أو التودد.

- المحافظة على التنظيم الاجتماعي مثل نداءات الاتصال بين الإناث والذكور.

- تحديد مواقع المعالم الطبوغرافية.

- تحديد مواقع الفرائس.

انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويسمع فيها أصوات غريبة، ادعى ملتقطو المقاطع المصورة أن هذه الأصوات تعود ل "الحوت الأزرق".

في برنامج #TikTok الكثير من المقاطع عن سماع صوت #الحوت_الأزرق وكأنه يريد أن يوصل للأرض رسالة pic.twitter.com/BydEQtJklN — قرآنيات (@sadem111222) December 20, 2019

​وقال بعضهم إن: "هذه الظاهرة تعتبر شذوذ لحركة الحيتان وهو دليل على تغير المناخ والأحوال الجوية وينذر بحدوث كارثة لأن الحيتان لاتعيش في البحر المتوسط أو البحار الدافئة القريبة من قارة آسيا... وهذا يدل على وجود شيء غريب تخاف منه الحيتان وتحذر الأنواع الأخرى من كارثة عظيمة والأيام القادمة ستثبت أن زلزال عظيم سيقع في الأرض. لأن الحيتان تسمع الموجات الفوق سمعية التي لا تلتقطها الأذن البشرية أو أجهزة السونار الخاصة بالمركز الزلزالي والرصد الحركي لحركات القشرة الأرضية".

وكتب مستخدمون آخرون أن البعض يعتقد أنها أصوات من السماء تسمى "أبواق السماء" وتظهر كل فتره على مستوى العالم. أما البعض يعتقدون أنها أصوات مركبة على الفيديوهات.

#الحرس_الوطني سسسماع صوت الحوت الازرق في بعض المدن اما هي حاله ولادة حيتان اما خوفا من شي قادم خطير 😢 pic.twitter.com/wJo5TM3DCw — maha-al (@Sssss1Ma) December 20, 2019

​لكن لم يفسر أحد حتى الآن، كيف يمكن لصوت "الحوت الأزرق" أن يتضخم بتلك الطريقة، رغم أن صوته لا يتجاوز الـ40 هرتز فقط.