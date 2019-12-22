"كل إنسان بيعمل بأصله"... إليسا ترد على انتقاد ميريام فارس لها

ردت الفنانة اللبنانية، إليسا، على تصريحات مواطنتها ميريام فارس، التي أدلت بها مؤخرا، قبل إحياء حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وأبدت ميريام فارس في تصريحات متلفزة، استيائها من تصرف إليسا، عقب أزمتها الشهيرة، الخاصة بمنعها من الغناء في مصر، على خلفية تصريحاتها عنها في مهرجان "موازين" المغربي.

وقالت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت "لايك" للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن "اللايك" الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".

وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل "لايك".. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة: "إنتي شايفة إن دي حاجة تضحك".

من ناحيتها، أعادت إليسا، أمس السبت، نشر تغريدة لأحد متابعيها يقول فيها: "قال هي ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه إليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن"، فعلقت إليسا على تغريدة متابعها، قائلة: "حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا".

حبيبي كل انسان بيعمل بأصلو! مش منتظرة تقدير من حدا❤ https://t.co/a8i60wSoWg — Elissa (@elissakh) December 21, 2019

​يشار إلى أن إليسا علقت على أزمة ميريام فارس في مصر، خلال مشاركتها في مهرجان "موازين" بالمغرب: "أول شيء جل من لا يخطىء. كل إنسان يخطئ، وأوقات الإنسان يخطئ لكي يعرف أين حدوده وما الذي يجب أن يقوله.. طبعا أنا سمعت ما قالته ميريام، أنا مصر بالنسبة لي خط أحمر مثل أي بلد عربي ومثل بلدي لبنان".

وطالبت المطربة اللبنانية في مؤتمر صحفي على هامش المهرجان، بعدم الاهتمام بالأزمة إلى هذا الحد عقب اعتذار ميريام فارس، موضحة: "هي أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر".

ووجه سؤال إلى إليسا بشأن إعجابها بتغريدة لفنان مصر يهاجم ميريام فارس فأجابت:"ممكن أعمل إعجاب على شيء يضحكني مو قصدي أعمل إعجاب على شيء خاص بميريام.. ميريام بالنتيجة مواطنة لبنانية، وأنا مش رح أشهد عليها حتى يكون حدا مبسوط".

وكانت ميريام فارس أثارت جدلا واسعا في شهر يونيو/ حزيران، بتصريحاتها في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها في مهرجان "موازين"، إذ قالت: "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)"، الأمر الذي تسبب في موجة هجوم عنيفة ضدها من جانب عدد من الفنانين المصريين.

ومع تزايد الهجوم ضدها، أجرت ميريام فارس اتصالا هاتفيا بهاني شاكر أوضحت خلاله أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وتم تحريف المعنى، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد المزايدة على حبها وتقديرها لمصر وشعبها، كما أنها أصدرت بيانا تعتذر فيه للشعب المصري عن التصريحات، مؤكدة أنه تم فهمها بشكل غير صحيح.