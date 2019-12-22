أول ظهور لأنغام بعد "الجراحة السرية"... صور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للمطربة المصرية، أنغام، بعد خضوعها لجراحة سرية الخميس الماضي، بداخل أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة.

وتم التقاط الصور المتداولة على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، فور وصول أنغام الفندق بالرياض، لإجراء البروفات الخاصة بالحفل، وهي بصحبة المايسترو الشهير وليد فايد.

ووصلت أنغام صباح اليوم الأحد، إلى السعودية، استعدادا لإحياء حفلها القادم في "موسم الرياض"، غدا الاثنين.

وتعاني أنغام من وجود حصوة على الكلى، وقامت بتركيب دعامة، حتى تستطيع إحياء حفلاتها الغنائية بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، طمأن زوج أنغام، الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، جمهورها على حالتها الصحية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتب: "عاوز أطمن الناس التي تسألني عن أنغام، هي بخير الحمد لله، ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".

وعن طبيعة مرضها، أوضح أحمد إبراهيم، أن "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى، وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم".

وتابعك "إن شاء أقرب توقف ستجري أنغام عملية لتفتيت الحصوات، ثم ترتاح بعدها أسبوع، وتستأنف تاني شغلها".

كما أكدت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، أنها ستقوم بإزالة الحصوة فور انتهائها من حفلاتها الغنائية التي ستحييها خلال الفترة المقبلة.