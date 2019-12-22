"أقسم بالله رح اشتقلك".. راغب علامة يودع أحلام

ودّع الفنان اللبناني، راغب علامة زميلته بلجنة التحكيم في برنامج"ذا فويس"، الفنانة الإمارتية أحلام بطريقته الخاصة بمناسبة نهاية البرنامج.

ونشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ فيديو رفقة الفنان اللبناني راغب عامة في كواليس آخر حلقة من برنامج ''ذو فويس''، الموافقة ليوم السبت 21 ديسمبر 2019.

وودّع راغب زمليته أحلام قائلا: "أقسم بالله رح اشتقلك"، وظهر معه ابنه خالد علامة الذي عبّر بدوره عن الحبّ المتبادل بينه وبين أحلام.

يُذكر أنّ مهدي عياشي من فريق راغب علامة قد حصد لقب نجم ''ذو فويس'' في موسمه الخامس على قناة ''ام بي سي''.