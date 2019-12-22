تعرف على النجم الأكثر شعبية على "انستغرام" في 2019

وبحسب إحصائيات موقع ''سوشيال كلايمبرز''، جاء الممثل الامريكي في المركز الأول، و نجح في تصدر القائمة، بعد أن ظل محتفظا بتفاعل الجمهور مع منشوراته لمدة 33 أسبوعا خلال العام الحالي.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن من أسباب تربع جونسون على القائمة، الرسالة التي وجهها إلى ابنته أثناء معايدته لها في عيد ميلادها الرابع في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، عبر صفحته على 'إنستغرام'، والتي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور، إذ عبر عن حبه لابنته بكلمات مؤثرة جاء فيها: "لا يمكن أن أتعهد بأن أكون هنا لبقية حياتك، ولكن يمكنني أن أتعهد لك بأن أحبك وأعتني بك بقية حياتي"، مختتما كلماته المؤثرة "الحمد الله أنك تشبهين والدتك".

وحظيت معايدة دواين جونسون لابنته بـ4.1 مليون إعجاب على انستغرام.