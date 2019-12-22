دراسة: البدانة في عمر مبكر تزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقا

وجدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة أوكسفورد بأن البدانة في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 21%، كما اعتبرت النتائج البدانة عامل الخطر الأكثر تأثيراً مقارنة بنوعية الطعام وقلة النشاط والحركة.

من اللافت العدد الكبير الذي شارك في الدراسة، حيث شملت البيانات الصحية لأكثر من 1.1 مليون شخص، وطول فترة المتابعة والتي استمر 15 عاماً.

Dementia: Obesity, but not diet or inactivity, raises riskhttps://t.co/d2hl1tgcsE — Timothy Dinan (@TedDinan) December 22, 2019

​ونشرت صحيفة " The Sun" البريطانية نتائج الدراسة، وقالت إن الخرف يبدأ في التطور قبل 15 عاماً من ظهور أعراضه، وإن ذلك يفسر تأثير البدانة في منتصف العمر، ثم ظهور المرض لاحقاً بعد ذلك بسنوات.

وحذّرت النتائج من استمرار البدانة لسنوات طويلة منذ منتصف العمر وحتى بداية الشيخوخة لأن ذلك يزيد احتمال الإصابة بالخرف.