عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض.. فيديو

تعرضت الممثلة المصرية دينا الشربيني، لموقف محرج خلال حفل أحياه النجم المصري عمرو دياب في السعودية ضمن مهرجان "ميدل بيست"ضمن مهرجان موسم الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه استدعاء عمرو دياب على خشبة المسرح دينا الشربيني قائلًا: "معنا فنانة واحدة النهاردة، وسنستدعيها للصعود على المسرح، إنها الفنانة دينا الشربيني".

وأعطى أحد المنظمين دينا الشربيني ”ميكرفونًا“ خلال صعودها المسرح، وعندما بدأت دينا الشربيني في الحديث مع الجمهور اتضح أن الميكرفون معطل، وهو انتبه له عمرو دياب.

وتدارك عمرو دياب الموقف سريعًا، وأعطاها الميكروفون الخاص به لتكمل حديثها مع الجمهور.

وعبرت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن سعادتها بالتواجد في المهرجان، وقالت: "سعيدة أنني معكم النهاردة في مهرجان (ميدل بيست) في الرياض".