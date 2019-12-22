نتيجة لا تصدق لتجربة علمية غريبة في فناء منزل... فيديو

أجرى مدونون على موقع يوتيوب ، تجربة علمية غريبة باستخدام مركبات كيميائية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام كل من نيك أوهاس وديفيد دوبريك، باستخدام بيروكسيد الهيدروجين والصابون وصبغة الطعام لصنع "بركان من الرغوة" في الفناء الخلفي لمنزل.

وحينما وضعا الشابين المركبات مع بعضها وأضافا كذلك يوديد البوتاسيوم، انفجر بركان كبير وصل إلى 200 متر مكعب من الرغوة.

حصد الفيديو منذ نشره على موقع يوتيوب تحت عنوان تجربة "معجون أسنان الفيل" أكثر 1.1 مليون مشاهدة .

يذكر أن الثنائي الذي قام بالتجربة، أوضح أن الخليط صديق للبيئة ولن يسبب تلف لأي أسطح أو نباتات أو كائنات حية.