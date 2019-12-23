قهوة البطم التركية تجتاح أوروبا وبعض دول الخليج... فيديو

تشتهر مدينة غازي عنتاب التركية، إضافة إلى مأكولاتها اللذيذة، بـ"قهوة البطم"، التي تتميز بمذاق فريد، جعلها تلقى إقبالا من عشاق القهوة في دول عربية أيضا.

وقال مدير مقهى لتحميص القهوة في غازي عنتاب، حسب ما نشرته وكالة الأناضول، أن قهوة البطم لها خواص مطهرة ولا تحوي الكافيين.

قهوة #البطم.. نكهة تأسر زوار #غازي_عنتاب التركية

تلقى اقبالا من السياح ويتم ارسالها إلى عشاق القهوة، في دول أوروبية وعربية مثل الكويت وقطر والعراق

https://t.co/ysClAQxo4P — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 22, 2019

وأضاف، أن هذه القهوة لم تكن معروفة في الماضي، سوى في غازي عنتاب، لكنها انتشرت لاحقا في مختلف أرجاء تركيا، بسبب إقبال السياح المتزايد عليها كل عام، "حتى أصبحنا نبيعها على الإنترنت ونصدرها إلى دول أوروبية وعربية مثل الكويت وقطر والعراق".

وبالعودة إلى مصدر هذه القهوة، فإنها تنتمي إلى حبات الـ"مننغيج"، المقطوفة من أشجار البطم البرية، والتي تعتبر من نفس فصيلة أشجار الفستق الحلبي.

ويتم إعداد قهوة البطم بالحليب، كما يمكن تحضيرها بغليها في الماء على الفحم مثل القهوة التركية.