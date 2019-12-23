دراسة تكشف مخاطر تناول حلاوة السميد

كشفت الأخصائية الروسية في أمراض الجهاز الهضمي، أنجليكا شاكيروفا، مضار تناول حلوى السميد (المامونية)، مشيرة إلى عدم وجود أي مواد مفيدة عدا مادة الغلوتين.

أوضحت الخبيرة، أن السميد يمكن هضمه وامتصاصه بسهولة ولكن لا توجد فيه فيتامينات. ونتيجة لذلك، يتحول السميد المطبوخ في الحليب مع السكر والزبدة إلى "قنبلة عالية السعرات الحرارية" .

وأضافت شاكيروفا أن تناول حلوى السميد بكثرة يمكن أن يسبب نقصا في مستويات الكالسيوم في الجسم، بسبب وجود حمض الفيتيك الذي يمنع امتصاص الزنك والحديد والكالسيوم الموجود في الطعام الأمر الذي قد يودي للإصابة بتسوس الأسنان وهشاشة العظام.

الجدير بالذكر أن حمض الفيتيك يوجد في معظم الأغذية النباتية، خاصة الحبوب الغذائية مثل القمح والشعير والذرة والأرز ويتركز بدرجة كبيرة في الطبقات الخارجية من الحبوب، حيث يوجد تركيز مناسب من أملاح الفيتات فى نخالة الأرز قد تصل ما بين 9.5 - 14 %. كما يوجد في البقوليات مثل البازلاء وفول الصويا بأنواعه، ويوجد أيضا في البذور الزيتية مثل بذور السمسم والفجل .