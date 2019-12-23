طفل في الثانية من عمره يأكل بطريقة احترافية... فيديو

ظهر في تويتر مقطع فيديو لطفل صيني يقوم باستخدام أعواد الطعام بطريقة احترافية، نال بها إعجاب الجمهور.

ونشرت صحيفة "ذا صن" على صفحتها في تويتر، مقطع فيديو للطفل وهو يمسك أعواد الطعام بطريقة لفت بها الانتباه، بسبب براعته في تناول الطعام.

Watch this two-year-old use chopsticks like a pro pic.twitter.com/KefrgOYrNJ — The Sun (@TheSun) December 23, 2019

ويظهر الطفل بطريقة لطيفة وهو يقوم بالتقاط المعكرونة وقطع اللحمة والبيض، ويشرب الحساء من الصحن مباشرة.