لكل من "عنده ضمير وإنسانية"... إليسا تعلق على أزمة الصين والإيغور

علقت المطربة اللبنانية إليسا، على الأنباء الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الأيغور.

وغردت إليسا عبر "تويتر": "الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الأيغور بتصدم، المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس، هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عندو ضمير وذرة انسانية".

وأفادت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أغسطس/آب 2018، أن مليون فرد على الأقل من الأقليات العرقية احتجزوا في معسكرات مغلقة في منطقة سنجان الذاتية الحكم في الصين.

الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الإيغور بتصدم. المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عندو ضمير وذرة انسانية. — Elissa (@elissakh) December 23, 2019

وتزعم الأنباء أنه تتم إعادة تربيتهم، فيجبر الناس إلى غناء الأغاني الثورية، ودراسة أفكار الرئيس شي جين بينغ، والتحدث باللغة الصينية، وهي ليست لغتهم الأم، ويقول شهود عيان إن المسؤولين يعرضون السكان للتعذيب بهدف منع الأنشطة الإرهابية في المنطقة.

يذكر أن إليسا قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا، في مكتبة الإسكندرية، وذلك لصالح مرضى الكبد، حيث تم تخصيص عائدات الحفل، لشراء جهاز لكي أورام الكبد لغير القادرين.