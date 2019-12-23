إحصائية مخيفة لعدد الوفيات بالإيدز في دولة عربية

أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن حالات الوفاة بسبب مرض الإيدز بلغت 2400 حالة خلال العام الماضي، كما بلغ عدد الإصابات نحو 5200 إصابة.

وقالت وحدة المعلومات التابعة لبرنامج مكافحة الإيدز في وزارة الصحة، إن العدد المقدر من البالغين والأطفال المصابين بالإيدز في البلاد بلغ 59 ألف إصابة منها 29 ألفا من الرجال، و26 ألفا من النساء.

وأفاد البرنامج في إحصائية رسمية بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، بأن العدد الكلي للذين تم فحص الفيروس لهم خلال نفس العام بلغ 252967، وأن الحالات الموجبة بينهم كانت 3894، وأن العدد الكلي للنساء الحوامل اللواتي تم فحص الفيروس

لديهن في العام ذاته 136329 في حين بلغت الحالات الموجبة منها 181 حالة.

وذكر التقرير أن العدد الكلي للمتعايشين مع الإيدز الذين تلقوا العلاج في 2018 بلغ 8803، وأن نسبة انتشار الإيدز في السودان وصلت 0.24%، وأن العدد المقدر للأمهات اللائي يحتجن للعلاج بأدوية الإيدز لمنع انتقال الفيروس لأطفالهن بلغ 21.100، وأن العدد المقدر للأطفال المصابين بالمرض من عمر يوم إلى 14 عاما وصل 4200.

وأشار التقرير إلى أن عدد مراكز منع الانتقال الرأسي من الأم للجنين، وصل إلى 458 مركزا، وأن عدد مراكز الفحص الطوعي والإرشاد النفسي وصل إلى 348، وأن عدد مراكز العلاج للأمراض المنقولة جنسيا بلغ 229، وأن عدد مراكز رعاية وعلاج مرض الإيدز بلغت 42 مركزا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أفادت في يناير/تشرين الثاني الماضي، بأن أعداد المصابين بفيروس الإيدز في السودان وصلت إلى 51 ألف حالة، في وقت يقدر عدد الأطفال المصابين حتى سن 14 عاما بثلاثة آلاف، وأن عدد النساء المصابات من بداية 15 عاما وما فوق 22 ألفا، كما يقدر عدد المصابين حديثا بـ 4700، وعدد الذين توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس 2600.