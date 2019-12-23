تسريب مواصفات هاتف سامسونغ الجديد "نوت 10 لايت"

كشفت تسريبات عن مواصفات هاتف سامسونغ الجديد "غالاكسي نوت 10 لايت"، المتوقع طرحه في الأسواق بحلول يناير/ كانون الثاني 2020.

ووفقا لما نشره موقع sammobile، تشمل مواصفات غالاكسي نوت 10 لايت قارئ بصمات الأصابع داخل الشاشة.

وسيكون للجهاز شاشة "إنفينيتي أو" مثل شاشة غالاكسي نوت 10 القياسية بحجم شاشة 6.7 بوصة (2400 × 1080 بكسل) وقارئ بصمة بالموجات فوق الصوتية تحتها.

هاتف غالاكسي نوت 10 لايت سيتم تشغيله بواسطة معالج Exynos 9810، التي تعمل بنظامي Galaxy S9 وGalaxy Note 9. مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين قابلة للتوسعة تبلغ 128 غيغابايت.

وفي الجزء الخلفي من الهاتف، هناك إعداد ثلاثي للكاميرا بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا F2.2 عريضة 12 ميغابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 12 ميغابكسل F2.4، ولالتقاط الصور السيلفي، توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

ويحتوي الهاتف على قلم S Pen، وبطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سريع 25W، ويحتوي Galaxy Note 10 Lite على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تحت الغطاء، وهو أعلى من كل من Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10+. وهناك دعم للشحن السريع 25W كذلك.