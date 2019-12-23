يجسد شخصية خالد بن الوليد... إعلان موعد عرض مسلسل عمرو يوسف الجديد

ونشر تامر مرسي الملصق الدعائي الأول للمسلسل الذي يجسد فيه عمرو يوسف شخصية "خالد بن الوليد"، مشيرا إلى أنه سيعرض في رمضان 2020.
مسلسل سيف الله.. #خالد_بن_الوليد 🗡— مسلسل خالد بن الوليد (@Khaled_BnWalid) December 23, 2019
للنجم #عمرو_يوسف
إنتاج: سينرجي.. إشراف عام حسام شوقي
تأليف: إسلام حافظ
إخراج: رؤوف عبدالعزيز
رمضان ٢٠٢٠@AYoussef @tamermursii @SynergyTamer pic.twitter.com/nI3NWqX8lt
مسلسل "سيف الله" من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ وإنتاج شركة "سينرجي" المملوكة لتامر مرسي.
عمرو يوسف قد عرض له مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2"، والذي قام ببطولته إلى جانب أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ونسرين أمين وخالد الصاوي.
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