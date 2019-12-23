يجسد شخصية خالد بن الوليد... إعلان موعد عرض مسلسل عمرو يوسف الجديد

أعلن المنتج تامر مرسي عن موعد عرض مسلسل "سيف الله"، من بطولة الفنان عمرو يوسف.

ونشر تامر مرسي الملصق الدعائي الأول للمسلسل الذي يجسد فيه عمرو يوسف شخصية "خالد بن الوليد"، مشيرا إلى أنه سيعرض في رمضان 2020.

مسلسل "سيف الله" من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ‏ وإنتاج شركة "سينرجي" المملوكة لتامر مرسي.

عمرو يوسف قد عرض له مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2"، والذي قام ببطولته إلى جانب أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ‏ونسرين أمين وخالد الصاوي.