سعودية تخترع قفازا ذكيا والمدارس البريطانية تستعين به

تمكنت مخترعة سعودية، من ابتكار قفاز ذكي يترجم لغة الإشارة إلى كلام ونصوص، من خلال سماعة وشاشة مدمجتين في القفاز، وأدوات استشعار تتبع حركة الأصابع.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، ابتكرت المخترعة السعودية، هديل أيوبر، القفاز ليستقبل أية لغة إشارة في العالم، حيث يتعلم من المستخدم ويترجم لغة الإشارة الخاصة به.

ويتصل القفاز بتطبيق يتواجد على الهواتف، يسجل المعاني الخاصة بكل إشارة، ليتكون قاموس للإشارات، ما يجعل القفاز أذكى.

وأطلقت المبتكرة على القفاز اسم "برايت ساين"، وأسست شركتها الخاصة في المملكة المتحدة لتنتج القفاز الذكي لجميع الأعمار والفئات.

وبات القفاز متاحا في الأسواق، وتستعين به ست مدارس في بريطانيا لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي.

وأوضحت هديل أنها ظلت 4 سنوات تعمل على ابتكارها، وكان نقص الدعم المادي من أكبر التحديات التي واجهتها.

وأشارت المخترعة السعودية إلى أنها حصلت مؤخرا على منحة من إحدى المؤسسات في المملكة المتحدة، وفرت لها التمويل اللازم لمشروعها.