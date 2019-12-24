مصر... أول تعليق رسمي على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

صرح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، بأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام شركات توزيع الكهرباء بقطع خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبوقة الدفع بـ"الكارت"، من الساعة العاشرة صباح الخميس المقبل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الأنباء، معللين ذلك بإجراء تحديثات على أنظمة الشحن الخارجية والتي تشمل بعض شركات الشحن الإلكتروني "فوري وإيفاينانس".

وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه فقط في شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أما شركات التوزيع على مستوى الجمهورية فلا يوجد فيها أي تعطل أو توقف لشحن العدادات مسبقة الدفع.

وعبر المصدر عن الاستياء من "محاولة البعض نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة دون أي سند أو صحة".

وكانت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قد خاطبت المشتركين التابعين لها بأخذ التدابير اللازمة قبل المواعيد المحددة لتجنب أي عوائق قد تحدث وتجنبا لقطع الكهرباء عن أي وحدة سكنية أو أي منشأة.​