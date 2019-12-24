5 عادات عليك تفاديها لتجنب دهون البطن

أشارت الرابطة الألمانية للتغذية، إلى أن بعض العادات الخاطئة تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن.

وأوضحت الرابطة، أن أهم هذه العادات هي قلة النوم، كونها تساهم في إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الكورتيزول، المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولخفض مستواه يجب النوم لفترة ما بين 7 و8 ساعات ليلا.

العادة الثانية، تتمثل في تناول المشروبات المحلاة، التي تزيد الشهية والرغبة في تناول الطعام، لذا من الأفضل استبدالها بالماء.

وحذر خبراء التغذية الألمان، من أن الأطعمة، التي على عبواتها عبارة "قليل الدسم" عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

وتحدثت الرابطة عن الجلوس لفترات طويلة وما له من دور في إبطاء الأيض والدورة الدموية، ما يثبط إنزيمات حرق الدهون.

وعند تناول الطعام قبل النوم بفترة وجيزة، يتسبب هذا الأمر في إجهاد المعدة لانشغالها بالهضم، كما أنها لا تقوم بأداء مهامها على النحو الأمثل، لذا يوصي الخبراء بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين.