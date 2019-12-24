نشرت صورة "جواربها" عليها نجمة داوود... رائدة تحتفل بعيد "الأنوار" من الفضاء...صور

احتفلت رائد الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير، في اليوم الأول من أعياد "حانوكا" أو عيد الأنوار بنشرها صورة لجواربها وعليها نجمة داوود من مركبة الفضاء الدولية.

وقامت مائير بمشاركة الصورة على صفحتها في "تويتر" مع جوارب "حانوكا" الزرقاء، والتي رسم عليها نجمة داوود، وفي خلفية الصورة يظهر كوكب الأرض والفضاء الخارجي.

Happy Hanukkah to all those who celebrate it on Earth! #HappyHanukkah pic.twitter.com/FKC2M5iXni — Jessica Meir (@Astro_Jessica) December 23, 2019

وعلقت مائير على الصورة قائلة "حانوكا سعيد لجميع من يحتفل الآن على الأرض!".

وكتبت مائير في تغريدة أخرى "على الرغم من أن رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية يقضون العطلات بعيدا عن عائلاتهم، إلا أنهم يتمتعون بروح المرح مع وجود الإمدادات الاحتفالية الأكثر أهمية".

Although astronauts aboard the International Space Station are spending the holidays apart from their families, they have the holiday spirit — and some of the most important festive supplies. 🎄 Seasons greetings @Astro_Luca, @Astro_Christina, @Astro_Jessica and @AstroDrewMorgan! pic.twitter.com/vrsfZQEoTK — Intl. Space Station (@Space_Station) December 23, 2019

وأجرت مائير وزميلتها رائدة الفضاء، كريستينا كوخ، أول رحلة فضائية للنساء خارج محطة الفضاء الدولية في أكتوبر/تشرين الأول، استمرت لسبع ساعات، أنجز خلالها الفريق بعض المهام خارج المحطة.

وكانت قد وصلت مائير إلى محطة الفضاء الدولية في أواخر سيبتمبر/أيلول، وستقضي أكثر من 6 أشهر على متن المحطة، بحسب "سي إن إن".