نهاية مفاجئة لهجوم نمر على طفل في حديقة حيوان... فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لطفل في حديقة دبلن للحيوان أراد التقاط صورة ومن خلفه نمر.

شون صاحب الـ7 سنوات، ذهب لحديقة الحيوانات مع والديه وأراد التقاط صورة مع النمر.

وكان النمر ساكنا في البداية، وما أن أعطاه الطفل ظهره، حتى انقض عليه النمر إلا أن وجود زجاج بينهما حال دون التهامه.

وأوضحت تقارير أن الطفل شعر بالخوف والذعر، قبل أن يتحول الأمر إلى موجة من الضحك والمزاح.