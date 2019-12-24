تفاصيل أول عرض لمسرحية علاء الدين في "موسم الرياض"

تعرض غدا الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام، مسرحية علاء الدين في العاصمة السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وأبدى النجم المصري، أحمد عز، بطل المسرحية، سعادته بالتواجد ضمن فعاليات موسم الرياض، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وقال عز إنه اتفق منذ البداية مع مسرح "كايرو شو" المنتجة لعلاء الدين على تقديم عرض بمستوى عالمي.

وتابع "لم أعمل مسرح من قبل وكان الاتفاق أننا سنقدم مسرحية تواكب العروض العالمية التي تتنافس حاليا في موسم الرياض، وبالفعل اشتغلنا على علاء الدين وقمنا بأكثر من ثلاثين بروفة حتى نصل بالعرض للمستوى الذي نتمنى أن يعجب الناس".

وأشار النجم المصري إلى أن"الفن والفنانين المصريين والعرب قادرين على تقديم أعمال لا تقل في جودتها ومستواها عن ما يقدمه "الخواجات" في الخارج بل وتتفوق عليها".

وأوضح قائلا: "نحن كفنانين وصناع لسنا أقل مما يقدم في الخارج وعلاء الدين ليست مسرحية أحمد عز، هي مسرحية كل صناعها".

ويلعب عز دور "علاء الدين" في المسرحية، وتشاركه تارا عماد في دور ياسمين، ومحمد ثروت في دور الجني، وهشام إسماعيل في دور جعفر، وسامي مغاوري في دور السلطان، وإسلام إبراهيم بدور "قفه"، ومحمد جمعة في دور فرعون.