أمراض خطيرة... مخاطر تناول المنتجات المتعفنة وطرق تفادي التسمم

يعد العفن واحدا من أقدم أشكال الحياة على وجه الأرض، حيث يوجد الخطير والآمن منها، وهناك أنواع غير مؤذية للبشر تستخدم في الطب وفي إنتاج الغذاء، ولكن هناك أنواعا يمكن أن تكون خطرة على صحة الإنسان.

ويتشكل العفن على المنتجات الغذائية أثناء بقائها لمدة طويلة في مكان رطب. ومعظم الأشخاص يتخلصون من هذه الأطعمة "الفاسدة"، وبعضهم يتخلصون من الأجزاء التي تحتوي على العفن فقط ويتناولون ما تبقى، دون التفكير في عواقب ذلك.

ما هي أخطار العفن؟

ينتج العفن السموم التي تؤثر سلبا على الكائنات الحية، والتي تؤدي بدورها إلى عدوى فطرية، ويطلق العلماء على هذه الفطريات "القاتل الصامت".

ويعتبر العفن المتشكل على مختلف المنتجات الغذائية من أخطر أنواع العفن، حيث تدخل الجراثيم عند تناول هذه المنتجات إلى الجسم بالإضافة إلى النظام الفطري بأكمله والذي يحوي على تركيز كبير من المواد الخطرة.

وفي الوقت نفسه، فإن خطر العفن لا يكمن فقط في تناوله، وإنما عندما تتم ملامسته أيضا، حيث يمكن أن يسبب الأكزيما والتهاب الجلد والحساسية. كما أن استنشاق الهواء في بيئة تحتوي على العفن، يمكن أن يؤدي إلى التهاب الأنف والسعال الحاد وحتى الربو القصبي.

ماذا عليك فعله مع المنتجات المتعفنة؟

هناك نوعان من البشر، الأول يقوم بتناول المنتجات بغض النظر عن وجود العفن عليها، بينما النوع الآخر يقوم بالتخلص منها مباشرة.

وفي الحقيقة، لا يجب فعل ذلك (تناول المنتجات المتعفنة)، وذلك بسبب أننا نرى فقط الجزء العلوي من الفطريات، ولكنها تمتلك جذورا تمتد في أعماق الطعام، ولا يمكن ملاحظتها دون استخدام معدات خاصة. وحتى في حال إزالة الجزء التالف، فإن الكائنات الحية الدقيقة ستظل موجودة.

ويشار إلى أن فطر البنسلين هو من أحد أنواع الفطور المفيدة، والذي يختلف عن الأنواع الأخرى في زغبه الأسود. ولكن حتى مع ملاحظتك له، لا تقم بتناوله، وذلك بسبب أنه لا يمكنك بشكل مستقل تحديد النوع، ويمكن أن ترتكب خطأ يكلفك الكثير، ثانيا يمكن أن يكون هناك عدة أنواع من الفطور في مكان واحد.

الحل الأفضل والأمن، هو عند ملاحظتك لبقع سوداء على المنتجات، قم بالتخلص منها على الفور، بالإضافة إلى تنظيف المكان بمحلول يحتوي القليل من الصودا.

مخاطر تناول العفن

العفن الذي يحوي على الفطريات، عندما يدخل إلى جسم الإنسان، يتوقف عن تلقي الأكسجين ويموت تحت تأثير عصير المعدة. ولكنه يتمكن، قبل ذلك، من إفراز السموم التي يمكن أن تؤدي إلى تسمم يتجلى على شكل الإصابة بغثيان وصداع وإسهال وخمول.

ولذلك من الضروري جدا فحص المنتجات قبل تناولها، وتذكر أنه غالبا ما يظهر العفن على المنتجات التي تحتوي على دقيق، مثل الخبز وبشكل سريع (في غضون يوم أو يومين بعد الشراء)، حيث يظهر أولا على شكل نقاط سوداء صغيرة يصعب للغاية ملاحظتها.

وفي حال قمت بتناولها وظهرت الأعراض الأولية، يجدر عليك القيام بما يلي: