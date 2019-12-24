"كلب المطرية" عذبوه قطعوه بالسكاكين... والمعتدون في قبضة العدالة... صور وفيديو

ألقت الشرطة المصرية القبض على مجموعة من الشبان اعتدو على كلب في منطقة المطرية في القاهرة بطريقة وحشية باستخدام السكاكين ما تسبب بوفاته.

وكانت قد انتشرت مشاهد فيديو وصور، لقام 4 أشخاص بالاعتداء على الكلب باستخدام السكاكين ماتسبب بجروح غائرة في جسده أودت بحياته، وسط محاولة بعض السكان منعهم من القيام بفعلتهم.

فعلوا الهاشتاج#كلب_المطرية



ضربوه وعزبوه بالسنج والسيوف لحد ما مات pic.twitter.com/hpc5mf9vxL — Tarek Akkad (@Tarekakkad4D) December 22, 2019

وانتشر فيديو يظهر به الشبان وهم يقومون بفعلهم، ليحصد الكثير من ردود الأفعال المدينه لهذا العمل في مصر.

We live in a disgusting world full of disgusting people who we shouldn’t even call them Humans! The brutality of people who chose to stab a helpless dog and kill him is unbearable #كلب_المطرية#كلب_المطريه pic.twitter.com/NTsoPofLMv — makي (@Ahmedmakii_) December 24, 2019

وتحركت النيابة المصرية بعد انتشار الفيديو وألقت القبض، اليوم الثلاثاء، على الفاعلين الذين ادعوا بأن الكلب كان يعتدي على ماشيتهم.

نأسف لبشاعة المنظر بس للاسف الناس دي عايشين معانا ازاي وبناعملهم علي أنهم بني ادمين ازاي !!!! #كلب_المطرية pic.twitter.com/Feq5rU9Qzk — muostafa khiry 💎 (@muostafa_Bikers) December 23, 2019

وتم إحالة محضر الشرطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة، واستدعاء الشهود لأخذ أوقوالهم حول الحادثة والتي وقعت في منطقة المطرية، بحسب موقع "زحمة".