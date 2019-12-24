بومة تتنكر بين زينة شجرة عيد ميلاد... والعائلة في صدمة... صور وفيديو

صدم أفراد عائلة أمريكية بعد اكتشافهم بومة مختبئة داخل شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم، التي اشتروها قبل أيام من متجر في مدينة جورجيا.

وتنكرت البومة داخل الشجرة كقطعة زينة بجانب مجسمات من البوم، لكن العائلة بهرت بعد أن شاهدت إحدى البومات تطيرمتجهة إلى المطبخ لتأكل الطعام، لتعود البومة لداخل الشجرة وتقف بجانب هياكل البوم الاصطناعية التي تزين الشجرة.

A Georgia family got a special holiday surprise after finding an owl hiding inside their Christmas tree https://t.co/ZZrV6A1PZM pic.twitter.com/f1jI7tWDZC — CNN (@CNN) December 24, 2019

وظنت العائلة في بداية الأمر أن البومة قد دخلت إلى المنزل واختبأت في الشجرة، لكنهم لاحظوا أنها قد أتت مع الشجرة عندما اشتروها قبل 10 أيام.

وقالت الأم في تصريح لـ "سي إن إن" حول الحادثة "اقتربت من الشجرة، توقعت ان ابنتي خافت من مجسمات البوم التي تزين الشجرة، وهي 10 تقريبا...لكنني صرخت بأعلى صوتي عندما لاحظت أن إحداهن تراقبني وتحرك وجهها".

A Georgia family…made an unusual discovery - an owl hiding in their Christmas tree…they thought the owl had flown in and taken refuge in the tree, but they later started to suspect it had been inside the tree ever since they bought it two days after Thanksgiving. UPI 12-19-19 pic.twitter.com/qhHJaDZprD — raizin * Head Loon & Sous-chef of the absurd (@TheBuffaloon) December 22, 2019

واشترت العائلة الشجرة من متجر قريب بعد يومين من عيد الشكر، لذا ظنوا أن البومة طارت إلى داخل الشجرة، من الغابات المجاورة، وقامت العائلة بفتح النوافذ لإفساح مجال للبومة لمغادرة المنزل بسلام بعد أن قدموا لها وجبات من الدجاج.

لكن البومة لم تغادر المنزل، ما جعل العائلة تستعين بأخصائي، الذي أكد أن البومة كانت متخفية في الشجرة منذ شرائها لأنها مصابة وأعطاها بعض المقويات ووضعها في الحديقة ونصحهم بفتح الصندوق في الظلام لكي تغادر، بحسب "سي إن إن".