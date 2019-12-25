تعرف على أسرار النظام الصحي الذهبي

في الوقت الحاضر لا يوجد نقص فعلي في الوجبات الغذائية اليومية بشكل عام، ولكن هناك أشياء يجب إضافتها إلى قائمتنا اليومية، لكي يصبح نظامنا الغذائي ذهبيا "GOLO".

أوضح خبراء التغذية، أنه من الممكن أن يكون النظام الغذائي الذهبي مكلفا قليلا وصعبا نوعا ما، لأن التحدي يكمن في التوفير الدائم والدقيق لجميع المكونات الغذائية المختلفة، ولكنهم أكدوا على أن النتائج ستكون على قدر التوقعات الذهبية.

النظام الغذائي الذهبي "GOLO"

هو عبارة عن نظام غذائي لإنقاص الوزن، يركز على توازن مستويات الأنسولين والهرمونات في جسم الإنسان، ويشجع المتابعين على القيام بذلك عن طريق تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة (أي الأطعمة التي لا تزيد من نسبة السكر في الدم)، وممارسة الرياضة بانتظام. ويوفر النظام الغذائي أيضا مستويات طاقة أفضل ويرفع مستوى الأيض والتماثل الغذائي، وينقسم إلى برامج مدتها 30 و 60 و 90 يومًا، بالإضافة إلى كتيبات إرشادية مختلفة وملحق يسمى "GOLO".

تم إنشاء النظام الغذائي من قبل الطبيب النفسي "كيث أبلو"، المتخصص في القلق والاكتئاب، إلى جانب "فريق من الأطباء". وفقًا لموقعه على الإنترنت، يصف الموقع النظام الغذائي بأنه حل طبيعي وصحي يستهدف تحديداً زيادة الوزن.

وللوهلة الأولى تتوقع أن تتناول ما بين 1300 و 1800 سعرة حرارية يوميًا مع النظام الغذائي، ولكن يسمح هذا النظام أيضا بتناول الطعام في المطاعم، طالما كنت تتبع إرشادات تناول الطعام وملتزم بممارسة التمارين الرياضية كما هو مطلوب.

مراحل النظام الذهبي

المرحلة الأولى من النظام الغذائي هي التخلص من السموم لمدة سبعة أيام، والذي يسمى "إعادة ضبط 7"، حيث يتم التقيد بالحبوب والألبان واللحوم فقط، ومن المحتمل أن ترى محيط الخصر يتضائل بعد الأسبوع الأول في حال الالتزام الجدي، لكن من غير المحتمل أن تكون قد حققت أي تقدم حقيقي، "سيؤدي ذلك إلى فقدان وزن الماء، تماما كتأثير الأدوية الوهمية لفقدان الوزن".

وفي المرحلة الثانية، يبدأ كل شخص بحساب حاجته الدونية اليومية من السعرات الحرارية، ويتم حساب المواد الأخرى التي يمكن استهلاكها عن طريق الموقع الخاص بالبروفيسور "كيث أبلو".

ومما لا شك فيه أن المكملات الغذائية التجارية التي تهدف لإنقاص الوزن أثبتت فشلها وفق مئات الدراسات في السنوات السابقة، ولا بديل حقيقي عن ممارسة الرياضة والالتزام بنظام غذائي صحي للوصول إلى حالة صحية جيدة.