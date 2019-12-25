شاهد... كيف هنأت شريهان متابعيها بعيد الميلاد

هنأت الفنانة المصرية شريهان متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد الميلاد، حيث نشرت صورة من داخل منزلها، أثناء تزيين شجرة الكريسماس.

ونشرت شريهان على حسابها الرسمي بـ"انستغرام"، صورة لها أثناء تزيين الشجرة ووضع بعض الهدايا بجانبها.

وعلقت كاتبة "أتمني لكم كريسماس سعيد.. وأن يكون موسم أعيادكم مليء بالسلام والحب والفرح.. عيد ميلاد مجيد".

وكانت شريهان كشفت عن مفاجأة، بالتزامن مع عيد ميلادها الـ55 عاما، وهي أنها ستعود إلى الفن مرة أخرى بعد غياب طويل، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم، "كوكو شانيل"، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎.‎

وولدت شريهان فى 6 ديسمبر/كانون الأول عام 1964، واشتهرت من تقديم فوازير شهر رمضان، وكذلك من بطولتها لمسرحيات ناجحة، مثل "سك على بناتك" و"علشان خاطر عيونك"، وأفلام "كريستال" و"عرق البلح" و"جبر الخواطر".