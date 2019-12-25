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    تخلص من الطاقة السلبية... 7 أشياء تجعل حياتك أفضل

    © Fotolia / Eléonore H
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    عندما يواجه بعض الأشخاص صعوبات في حياتهم، قد يستسلمون لها، بصورة تجعل حالتهم المزاجية سيئة، لكن الصواب هو البحث عن مسببات الأزمة وطرق الخروج منها.

    يقول موقع "سينسيا أوسلي" الأمريكي: "عندما تفقد بعض المقربين، أو تتعرض أسرتك لمكروه، أو حتى عندما تتعرض لأزمة مالية، فإن ذلك قد يكون سببا في تعرضك لأزمة نفسية خارجة عن إرادتك".

    نساء يتلقطن صور سيلفي ويشعرن بـ السعادة
    © AP Photo / Stuart Ramson
    ستة مفاتيح رئيسية تضمن لك السعادة
    وتؤثر الحالة النفسية للشخص على إفراز الهرمونات داخل الجسم، ويكون لذلك آثار سلبية على القدرة على التفكير والنشاط، والتركيز، بحسب الموقع، الذي لفت إلى أن وقت الأزمات يتطلب منك محاولة البحث عن أشياء تمنحك طاقة إيجابية، لتكون قادرا على مواصلة التفكير بكفاءة.

    وأورد الموقع 7 خطوات، قال إن اتباعها يمكن أن ينقلك من المشاعر السلبية إلى شعور إيجابي، يمكنك من تحدي الصعاب والتغلب عليها.

    1- الشاي الأخضر

    يمكنك تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم، وتجنب مشروبات الطاقة، والمشروبات الغنية بالسكريات، ومشروبات الدايت.

    ويقول الموقع إن الشاي الأخضر يمكن أن يحمي من الإصابة بالسرطان، ويكافح العديد من الأمراض، التي يمكن أن تؤثر عليك سلبا.

    2- الابتعاد عن الأضواء

    عندما تذهب إلى النوم يجب عليك تجنب الأجهزة الإلكترونية، بداية من الهاتف المحمول حتى شاشات التلفزيون، حتى تتمكن من النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات، لأن قلة النوم تعد من المسببات للعديد من الأمراض المزمنة، وأبرزها مرض السكري والسمنة، والاكتئاب.

    3- الرفض

    إذا كانت كلمة "نعم" تتطلب منك الكثير من الوقت والجهد والمال، فإنه يمكنك قول "لا"، دون أن تكلف نفسك الكثير من العناء، خاصة إذا لم يكن لذلك أي ضرر عليك.

    4- الدعم المعنوي

    يجب عليك أن تبحث عن مصادر الدعم المعنوي، التي تمنحك طاقة إيجابية كل يوم، وذلك بالبقاء مع نفسك في أجواء هادئة لمدة 20 دقيقة، تركز فيها على البحث عن السلام الداخلي، وعن الأشياء الإيجابية داخل حياتك، حتى تصبح حالتك النفسية أكثر استقرارا.

    5- توقف عن متابعة الأخبار

    تؤدي المتابعة المتواصلة للأحداث السلبية التي تحدث حولك، إلى أن ينتابك شعور دائم بعدم الأمان في مكانك، وربما يكون الحل في التوقف عن متابعة كل نشرات الأخبار والصحف.

    ويقول الموقع إن الأخبار السيئة لها آثار سلبية على صحة البشر، على خلاف الأخبار الجيدة.

    6- الفواكه

    لا تركز على ما يجب عليك تناوله أو عدم تناوله، وحاول تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، التي تكون مصدرا للعناصر الغذائية المهمة كل يوم.

    7- الرياضة

    يجب عليك ممارسة الرياضة يوميا، لأنها ستساهم بقدر كبير في تخلصك من المشاكل النفسية والجسدية.

    وتمثل السباحة والرقص والمشي واليوغا، من أهم الرياضات التي يمكنك ممارستها 3 مرات أسبوعيا، على الأقل.

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    الكلمات الدلالية:
    الحالة النفسية, الفواكه, الشاي الأخضر
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